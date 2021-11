Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...

moveton написав:

_hunter написав: далеко не вся и далеко не полностью:

https://satellitemap.space/ далеко не вся и далеко не полностью:

Не знаю что может быть понятно по этой картинке. Сайт по ссылке "The server at satellitemap.space is taking too long to respond"Если посмотреть на, то с покрытием всё хорошо. Точно вся страна и в основном даже больше одного спутника ловиться будет.