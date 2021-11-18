Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...

moveton написав:

sequence написав: Помню, поначалу начальник Старлинка шо-та вякал про "доступный интернет, там куда его никогда не проведут". Африка там упоминалась, что-то еще. Смотрю покрытие - та вроде и так все хорошо с интернетом в США, Европе и Австралии, тока Старлинка и не хватало Помню, поначалу начальник Старлинка шо-та вякал про "доступный интернет, там куда его никогда не проведут". Африка там упоминалась, что-то еще. Смотрю покрытие - та вроде и так все хорошо с интернетом в США, Европе и Австралии, тока Старлинка и не хватало

Насколько я вижу,покрытие Старлинка уже сейчас - это равномерная полоса от широты юга Южной Америки до широты севера Германии (а если учитывать, что спутник видно не только прямо под ним, то и до Британии с куском Скандинавии). Т.е. Африка покрыта в полный рост. Не равномерно и не получится потому, что спутники не на геостационаре.Покрытие- это уже другая тема. Как я понимаю, пока ещё не работает передача между спутниками, поэтому Интернет есть только в местах, где с этого же спутника видна наземная базовая станция. Поэтому пока только Европа до середины по долготе (как раз после Украины почти сразу и заканчивается), Турция , США и половина Южной Америки (что занятно - южная).