Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
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Delta7 написав:Предположительная дата официального доступа в Украине Starlink 2022. Но вам никто не запрещает купить его в штатах, привезти сюда и пользоваться.
Если попытаться заказать на Киев, то пишет следующее
Starlink expects to expand service in your area in 2023. Availability is subject to regulatory approval. Within each coverage area, orders are fulfilled on a first-come, first-served basis.
А вообще мне непонятен ажиотаж вокруг старлинка, с учетом абонплаты в 100 долларов ежемесячно, то он нужен только в очень глухих местах, где нет никакой связи, или там где интернет и так стоит 100 баксов.
antey718 написав:А вообще мне непонятен ажиотаж вокруг старлинка, с учетом абонплаты в 100 долларов ежемесячно, то он нужен только в очень глухих местах, где нет никакой связи, или там где интернет и так стоит 100 баксов.
Площадь таких мест на много порядков больше, чем тех, где есть конкуретное предложение Интернета. Ну да, людей на квадратный километр там тоже меньше, чем в большом городе, но встречаются и они тоже хотят в Интернет. Вон чувак в Австралии вынужден тьму антенн на своём фургоне возить: https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/579310/ И пишет, что с радостью подключится к Старлинку и будет дополнительно платить ещё 100$.
Понятно, что в большом городе по кабелю будет дешевле, надёжнее и канал толще. Но даже в плотно заселённой Украине хватает сёл, где и GSM не очень принимается, а про Интернет лучше не заикаться. Можно ждать, пока какой-то местный мобильный оператор дотянет покрытие, а можно на десяток домов скинуться на один старлинковский терминал и в месяц с дома платить уже сопоставимую сумму с абонплатой в городах.