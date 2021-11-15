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Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:33
Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2021 року загальні доходи 31,1% українців перевищували 7 тисяч гривень на місяць.
Дивися повний текст Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць — Держстат
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:34
Ключевое слово "официально". Субсидия сама себя не получит.
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