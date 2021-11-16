У першому півріччі 2021 року загальні доходи 31,1% українців перевищували 7 тисяч гривень на місяць.
Дивися повний текст Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць — Держстат.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:33
Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
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Дивися повний текст Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць — Держстат.
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:51
Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
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