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Лише 30% українців отримують
понад 7 тисяч гривень...

Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:33

Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2021 року загальні доходи 31,1% українців перевищували 7 тисяч гривень на місяць.

Дивися повний текст Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць — Держстат.
R2
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Ключевое слово "официально". Субсидия сама себя не получит.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:51

Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:18

Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...

pogorelets написав:Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
Ні, бо в статті про доходи загалом. Там же й сказано, що третина - пенсіонери для, яких основний дохід - пенсія
Faceless
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