У першому півріччі 2021 року загальні доходи 31,1% українців перевищували 7 тисяч гривень на місяць.
Дивися повний текст Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць — Держстат.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:33
Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць — Держстат.
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:51
Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:18
Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
Ні, бо в статті про доходи загалом. Там же й сказано, що третина - пенсіонери для, яких основний дохід - пенсія
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:04
В провинции люди так и получают, или с чего бы народ рвётся на заработки? явно не от хорошей жизни..
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:04
Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
Вопрос посетителя на другом форуме - Де той неук який розказував тут про середню зарплату???
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:08
Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.
Додано: Сер 17 лис, 2021 14:50
Хіба що тут пораховані всі діти, студенти та пенсіонери. Бо інакше віриться важко
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:14
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:18
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