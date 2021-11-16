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Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:52
pogorelets написав:
Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
Нічого дивного. Просто в нас розповідають весь час про зростання доходів від зростання з/п, а про зменшення пенсій не згадують. Середня з/п в доларовому еквіваленті зараз на 28% вища від довоєнного рівня 2013 року, а середня пенсія на 33% менша.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 19:02
Kudrjavuy написав:
new-user написав: pogorelets написав:
Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
Нічого дивного. Просто в нас розповідають весь час про зростання доходів від зростання з/п, а про зменшення пенсій не згадують. Середня з/п в доларовому еквіваленті зараз на 28% вища від довоєнного рівня 2013 року, а середня пенсія на 33% менша.
Да нет, батенька, это средне арифметическое между "населением Украины" и теми, у кого "Закончилась эпоха бедности".
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