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Лише 30% українців отримують
понад 7 тисяч гривень...

Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:52

  pogorelets написав:Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
Нічого дивного. Просто в нас розповідають весь час про зростання доходів від зростання з/п, а про зменшення пенсій не згадують. Середня з/п в доларовому еквіваленті зараз на 28% вища від довоєнного рівня 2013 року, а середня пенсія на 33% менша.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:58

  new-user написав:
  pogorelets написав:Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
Нічого дивного. Просто в нас розповідають весь час про зростання доходів від зростання з/п, а про зменшення пенсій не згадують. Середня з/п в доларовому еквіваленті зараз на 28% вища від довоєнного рівня 2013 року, а середня пенсія на 33% менша.

:mrgreen:
Да нет, батенька, это средне арифметическое между "населением Украины" и теми, у кого "Закончилась эпоха бедности".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:02

  Kudrjavuy написав:
  new-user написав:
  pogorelets написав:Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
Нічого дивного. Просто в нас розповідають весь час про зростання доходів від зростання з/п, а про зменшення пенсій не згадують. Середня з/п в доларовому еквіваленті зараз на 28% вища від довоєнного рівня 2013 року, а середня пенсія на 33% менша.

:mrgreen:
Да нет, батенька, это средне арифметическое между "населением Украины" и теми, у кого "Закончилась эпоха бедности".

:!: браво
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