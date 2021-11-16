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Лише 30% українців отримують
понад 7 тисяч гривень...

Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:52

  pogorelets написав:Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
Нічого дивного. Просто в нас розповідають весь час про зростання доходів від зростання з/п, а про зменшення пенсій не згадують. Середня з/п в доларовому еквіваленті зараз на 28% вища від довоєнного рівня 2013 року, а середня пенсія на 33% менша.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:58

  new-user написав:
  pogorelets написав:Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
Нічого дивного. Просто в нас розповідають весь час про зростання доходів від зростання з/п, а про зменшення пенсій не згадують. Середня з/п в доларовому еквіваленті зараз на 28% вища від довоєнного рівня 2013 року, а середня пенсія на 33% менша.

:mrgreen:
Да нет, батенька, это средне арифметическое между "населением Украины" и теми, у кого "Закончилась эпоха бедности".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:02

  Kudrjavuy написав:
  new-user написав:
  pogorelets написав:Класно виходить, середнея заробітна платня більше 12 тисяч, а отримують іі меньше 5%
Нічого дивного. Просто в нас розповідають весь час про зростання доходів від зростання з/п, а про зменшення пенсій не згадують. Середня з/п в доларовому еквіваленті зараз на 28% вища від довоєнного рівня 2013 року, а середня пенсія на 33% менша.

:mrgreen:
Да нет, батенька, это средне арифметическое между "населением Украины" и теми, у кого "Закончилась эпоха бедности".

:!: браво
Марта
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:40

Как не крути,у нас нет средней зарплаты 14 тыс.гривен,как пишет Госстат,может быть,в Киеве.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:43

Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...

Вы, не расслабляйте булки, сюжет только разворачивается:
https://patrioty.org.ua/politic/polityc ... 98863.html
https://ukrrudprom.com/news/Velikobrita ... rav_u.html
https://news.finance.ua/ua/news/-/49096 ... krayintsiv
https://ua24ua.net/taynie-protokoli-vec ... dum-s-mvf/
Почему-то никто не хочет видеть происходящего: https://www.mv.org.ua/news/260176-zhens ... lubja.html
А всё, только в этом: https://pbs.twimg.com/media/E8G7yoVWQAI ... name=small
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:45

Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...

  Kudrjavuy написав:никто не хочет видеть происходящего: https://www.mv.org.ua/news/260176-zhens ... lubja.html
я всегда считал женщин львицами. И вот доказательство их хищной натуры.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:18

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:никто не хочет видеть происходящего: https://www.mv.org.ua/news/260176-zhens ... lubja.html
я всегда считал женщин львицами. И вот доказательство их хищной натуры.

Голод не тётка.
Причина(едят не те, кто работает, а кто громче кричит):
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:15

Предлагаю разогнать бездельников из Государственной службы статистики!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:18

Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...

Правильнее будет:
"Всего 30% украинцев платят налоги с более 7 тысяч гривен дохода в месяц"
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:46

  p_a_l написав:Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.


Из Киева в Польшу... И кем там работают ?
Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице.
vladimir07
 
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