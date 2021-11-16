Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...

vladimir07 написав:
Из Киева в Польшу... И кем там работают ?
Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице.
Обычно "гастеры" живут в неком подобии комуналки -- там аренда совсем смешные деньги стоит...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 10:55
Обычно "гастеры" живут в неком подобии комуналки -- там аренда совсем смешные деньги стоит...
Додано: Чет 18 лис, 2021 10:58
Аренда в среднем польском городе не сильно выше аренды в Киеве, цены на продукты тоже рядом, так что если нормально сдать квартиру здесь, то там можно снять где-то на те же деньги, ну а зп в Польше пока что повыше киевской.
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