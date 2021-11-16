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Лише 30% українців отримують
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Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:55

  vladimir07 написав:
  p_a_l написав:Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.


Из Киева в Польшу... И кем там работают ?
Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице.

Обычно "гастеры" живут в неком подобии комуналки -- там аренда совсем смешные деньги стоит...
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:58

  vladimir07 написав:
  p_a_l написав:Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.


Из Киева в Польшу... И кем там работают ?
Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице.

Аренда в среднем польском городе не сильно выше аренды в Киеве, цены на продукты тоже рядом, так что если нормально сдать квартиру здесь, то там можно снять где-то на те же деньги, ну а зп в Польше пока что повыше киевской.
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