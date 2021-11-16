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Лише 30% українців отримують
понад 7 тисяч гривень...

Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:15

Предлагаю разогнать бездельников из Государственной службы статистики!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:18

Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...

Правильнее будет:
"Всего 30% украинцев платят налоги с более 7 тысяч гривен дохода в месяц"
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:46

  p_a_l написав:Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.


Из Киева в Польшу... И кем там работают ?
Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:55

  vladimir07 написав:
  p_a_l написав:Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.


Из Киева в Польшу... И кем там работают ?
Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице.

Обычно "гастеры" живут в неком подобии комуналки -- там аренда совсем смешные деньги стоит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:58

  vladimir07 написав:
  p_a_l написав:Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.


Из Киева в Польшу... И кем там работают ?
Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице.

Аренда в среднем польском городе не сильно выше аренды в Киеве, цены на продукты тоже рядом, так что если нормально сдать квартиру здесь, то там можно снять где-то на те же деньги, ну а зп в Польше пока что повыше киевской.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:02

Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...

https://life.pravda.com.ua/society/2021/11/18/246566/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:09

  vitaliian написав:https://life.pravda.com.ua/society/2021/11/18/246566/

Лишь бы ляпнуть трусами об асфальт.

При чём тут 9 детей у матери-кукушки к теме ветки ?
pesikot
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  #<12
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