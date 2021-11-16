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Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лис, 2021 09:15
Предлагаю разогнать бездельников из Государственной службы статистики!
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 18 лис, 2021 10:18
Правильнее будет:
"Всего 30% украинцев платят налоги с более 7 тысяч гривен дохода в месяц"
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Nickoss1
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Додано: Чет 18 лис, 2021 10:46
p_a_l написав:
Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.
Из Киева в Польшу... И кем там работают ?
Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице.
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vladimir07
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Додано: Чет 18 лис, 2021 10:55
vladimir07 написав:
p_a_l написав:
Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.
Из Киева в Польшу... И кем там работают ? Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице
.
Обычно "гастеры" живут в неком подобии комуналки -- там аренда совсем смешные деньги стоит...
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_hunter
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Додано: Чет 18 лис, 2021 10:58
vladimir07 написав:
p_a_l написав:
Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.
Из Киева в Польшу... И кем там работают ?
Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице.
Аренда в среднем польском городе не сильно выше аренды в Киеве, цены на продукты тоже рядом, так что если нормально сдать квартиру здесь, то там можно снять где-то на те же деньги, ну а зп в Польше пока что повыше киевской.
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antey718
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:02
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vitaliian
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:09
vitaliian написав:
https://life.pravda.com.ua/society/2021/11/18/246566/
Лишь бы ляпнуть трусами об асфальт.
При чём тут 9 детей у матери-кукушки к теме ветки ?
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pesikot
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:16
pesikot написав: vitaliian написав:
https://life.pravda.com.ua/society/2021/11/18/246566/
Лишь бы ляпнуть трусами об асфальт.
При чём тут 9 детей у матери-кукушки к теме ветки ?
А шо тебя так взорвало, твоя бывшая да? Или думаешь солдаты в гимнастёрке с погонами рождаются, чтобы твою пенсию защищать.
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vitaliian
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:32
_hunter написав: vladimir07 написав:
p_a_l написав:
Мои соседи на этаже.
1-е. Пенсионеры, сын на заработках в Польше.
2-е. Молодая пара торговала на Троещинском рынке, сами на себя. Закрылись. Оставили ребенка на бабушку, уехали на заработки в Польшу.
Из Киева в Польшу... И кем там работают ? Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице
.
Обычно "гастеры" живут в неком подобии комуналки -- там аренда совсем смешные деньги стоит...
Есть и такое, условно-бесплатное жилье около фабрики, ну а многие нормальное снимают и покупают. Гастеры разные бывают, и сборщики клубники, и ИТ.
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BIGor
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:38
BIGor написав: _hunter написав: vladimir07 написав:
Из Киева в Польшу... И кем там работают ? Неужели в Польше с учетом аренды останется отложить больше денег чем в столице
.
Обычно "гастеры" живут в неком подобии комуналки -- там аренда совсем смешные деньги стоит...
Есть и такое, условно-бесплатное жилье около фабрики, ну а многие нормальное снимают и покупают. Гастеры разные бывают, и сборщики клубники, и ИТ.
Ну да, ну да: прямо так и вижу: пара синьоров-помидоров из ИТ торговала на Троещинском рынке, чисто для души. А как легализироваться пришлось -- плюнули на все -- и на польскую галеру взошли
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_hunter
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