Обьясните свой бред, как ИТ-шники попали работать на Троещинский рынок? История знакомых? Придуманный факт?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:44
Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
Обьясните свой бред, как ИТ-шники попали работать на Троещинский рынок? История знакомых? Придуманный факт?
Додано: Пон 22 лис, 2021 09:58
Перед ответом стоит прочитать _всю_ "ветку", на которую ответ пишется...
-- для нечитателей специально выделил красным
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