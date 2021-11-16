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Лише 30% українців отримують
понад 7 тисяч гривень...

Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:44

Re: Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...

  _hunter написав:Ну да, ну да: прямо так и вижу: пара синьоров-помидоров из ИТ торговала на Троещинском рынке, чисто для души. А как легализироваться пришлось -- плюнули на все -- и на польскую галеру взошли

Обьясните свой бред, как ИТ-шники попали работать на Троещинский рынок? История знакомых? Придуманный факт?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:58

  BIGor написав:
  _hunter написав:Ну да, ну да: прямо так и вижу: пара синьоров-помидоров из ИТ торговала на Троещинском рынке, чисто для души. А как легализироваться пришлось -- плюнули на все -- и на польскую галеру взошли

Обьясните свой бред, как ИТ-шники попали работать на Троещинский рынок? История знакомых? Придуманный факт?

Перед ответом стоит прочитать _всю_ "ветку", на которую ответ пишется... :lol:
-- для нечитателей специально выделил красным
Зображення
_hunter
 
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