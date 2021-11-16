Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень...

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_hunter написав:Ну да, ну да: прямо так и вижу: пара синьоров-помидоров из ИТ торговала на Троещинском рынке, чисто для души. А как легализироваться пришлось -- плюнули на все -- и на польскую галеру взошли
Обьясните свой бред, как ИТ-шники попали работать на Троещинский рынок? История знакомых? Придуманный факт?
_hunter написав:Ну да, ну да: прямо так и вижу: пара синьоров-помидоров из ИТ торговала на Троещинском рынке, чисто для души. А как легализироваться пришлось -- плюнули на все -- и на польскую галеру взошли
Обьясните свой бред, как ИТ-шники попали работать на Троещинский рынок? История знакомых? Придуманный факт?
Перед ответом стоит прочитать _всю_ "ветку", на которую ответ пишется... -- для нечитателей специально выделил красным
_hunter написав:Ну да, ну да: прямо так и вижу: пара синьоров-помидоров из ИТ торговала на Троещинском рынке, чисто для души. А как легализироваться пришлось -- плюнули на все -- и на польскую галеру взошли
Обьясните свой бред, как ИТ-шники попали работать на Троещинский рынок? История знакомых? Придуманный факт?
Перед ответом стоит прочитать _всю_ "ветку", на которую ответ пишется... -- для нечитателей специально выделил красным
Тебе лишь бы ляпнуть, я написал что гастеры - не только собиратели клубники.