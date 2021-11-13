Найпопулярніша у світі криптовалюта Bitcoin продовжує суттєво дешевшати на торгах у середу, 17 листопада.
Дивися повний текст Вартість Bitcoin впала нижче за 60 тисяч доларів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:41
Вартість Bitcoin впала нижче за 60 тисяч доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість Bitcoin впала нижче за 60 тисяч доларів.
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:42
Если биткоин будет давать всего лишь 5% годовых роста в среднем от текущих значений , то я больше никогда не буду работать, мне денег хватит до 90 летнего возраста. Сейчас мне 45.
|