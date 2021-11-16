В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту...
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47
Пропонуємо до обговорення:
У Києві аварійний міст Патона потребує термінового ремонту. У міській адміністрації кажуть, що ще навіть проектні роботи, які триватимуть мінімум рік, не розпочато. Вартість капітального ремонту моста попередньо оцінюють у 7 млрд грн.
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В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту Патона
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47
Если предварительная цифра 7 то фактически "освоят",как минимум 25.
sena_2008atp
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:05
Похоже, все мосты, кроме Кирпы, требуют ремонта.
vodichka_matic
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:59
требует срочного ремонта - пока еще Кличко у власти.
Надо очень срочно отремонтировать.
p_a_l
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Додано: Сер 17 лис, 2021 15:45
Міст кілька років як на ладан дише, а вони навіть проектувати не почали.
Однозначно Кличко найкращий мер.
unicdima
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:25
vodichka_matic написав:
Похоже, все мосты, кроме Кирпы, требуют ремонта.
Это дискриминация моста Кирпы. Просто его наконец-то только достроят, заодно чегось починят. А далее каждый год можно править его тоже.
vicel100
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:29
Патона нормально відремонтувати не вийде, там треба новий міст паралельно будувати.
unicdima
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:55
"Можете собі уявити: тільки реконструкція мосту Патона коштуватиме понад $0,5 млрд доларів» — каже міський голова.
https://bigkyiv.com.ua/klychko-obiczyay ... -molytsya/
Отже збираються витратити як мінімум вдвічі більше ніж заявляє КМДА.
unicdima
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