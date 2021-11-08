Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду

мда, неувязочка с "Генеральной линией Партии"
вместо Путин виноват = как у Путина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:11
Додано: Сер 17 лис, 2021 20:17
Investor_K,
С помощью приложения можно оплатить проезд, везде в транспорте QR-код -скачать 2мин. времени и еще 30сек. оплатить
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