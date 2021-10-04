Гривня зміцнюється, але наслідки цього процесу мають певні ризики для економіки. Які саме, спробуємо розібратися.
Дивися повний текст Дмитро Соболєв: «міцна» гривня. Які ризики в укріпленні національної валюти.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:05
Дмитро Соболєв: «міцна» гривня. Які ризики в укріпленні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дмитро Соболєв: «міцна» гривня. Які ризики в укріпленні національної валюти.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:27
"население уже второй год подряд проедает накопления"
У населения накопления бесконечные. Их проедают всё время существования независимой Украины, а всё не заканчиваются.
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