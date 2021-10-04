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Дмитро Соболєв: «міцна» гривня.
Які ризики в укріпленні...

Дмитро Соболєв: «міцна» гривня. Які ризики в укріпленні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:05

Дмитро Соболєв: «міцна» гривня. Які ризики в укріпленні...

Пропонуємо до обговорення:
Гривня зміцнюється, але наслідки цього процесу мають певні ризики для економіки. Які саме, спробуємо розібратися.

Дивися повний текст Дмитро Соболєв: «міцна» гривня. Які ризики в укріпленні національної валюти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:27

"население уже второй год подряд проедает накопления"
У населения накопления бесконечные. Их проедают всё время существования независимой Украины, а всё не заканчиваются.
moveton
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