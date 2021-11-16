В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям. Рада...

Марта написав:
КАКИМ БОКОМ ВАША ВОДКА ОТНОСИТЬСЯ к статье про Аптеки ?
Ровно так же как "больная мама не отправит ребенка в аптеку за лекарствами" -- научились с "горящими трубами" справляться -- как-то научатся и с аптеками обходиться
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:05
Ровно так же как "больная мама не отправит ребенка в аптеку за лекарствами" -- научились с "горящими трубами" справляться -- как-то научатся и с аптеками обходиться
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:39
_hunter, так все же - как запрет продавать лекарства малолетним поможет справиться с этими флешмобами на поедание гадостей на камеру? Ведь этот запрет затевался ради недопущения несчастных случаев среди детей, но как я и говорил - дети приключения на свою точку найдут не в аптеке так в хозмаге. В общем как обычно - ИБД и ничего больше.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:41
Ну что ребёнку не продадут - это бы ладно (идиотизм, но хотя бы реализуемый). Интересно что имеется в виду под "доставка конечному потребителю — малолетнему лицу". Купила мама в аптеке аспирин и дала его ребёнку - с аптеки штраф? Круто, но не понятно, как это проверять.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:58
Буквально написано :
ребенок как "конечный потребитель" (= лицо, потребляющее продукт), не имеет права получать первую медицинскую помощь на дому
Ни горло побрызгать, на капли в нос ...
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:15
А, ну да, штраф с того, кто доставил. Тогда можно выполнить, конечно: дала мама таблеточку или капи в нос - с неё штраф от 6800 гривен. Дал врач - с врача. Причём у ребёнка получать лекарство никто права не отбирал. Просто давать ему лекарство - это теперь будет очень дорого.
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