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В Україні посилять обмеження
у «жовтій» зоні: МОЗ готує...

В Україні посилять обмеження у «жовтій» зоні: МОЗ готує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:07

В Україні посилять обмеження у «жовтій» зоні: МОЗ готує...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я розробляє зміни до "карантинної" ухвали Кабміну.

Дивися повний текст В Україні посилять обмеження у «жовтій» зоні: МОЗ готує зміни.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:07

То есть заколоть решили уже всех?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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