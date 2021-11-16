Міністерство охорони здоров'я розробляє зміни до "карантинної" ухвали Кабміну.
Дивися повний текст В Україні посилять обмеження у «жовтій» зоні: МОЗ готує зміни.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 14:07
В Україні посилять обмеження у «жовтій» зоні: МОЗ готує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні посилять обмеження у «жовтій» зоні: МОЗ готує зміни.
Додано: Сер 17 лис, 2021 15:09
Додано: Сер 17 лис, 2021 15:38
Если вводить карантин, то для всех одинаково. Иначе это полумеры и распространение инфекции не остановит.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|