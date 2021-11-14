Програма діятиме до кінця 2022 року.
Дивися повний текст Стало відомо, як українці отримуватимуть та витрачатимуть 1000 грн за вакцинацію.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:53
Стало відомо, як українці отримуватимуть та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, як українці отримуватимуть та витрачатимуть 1000 грн за вакцинацію.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:53
Не удержался, но в масть:
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