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Фонд держмайна повторно виставив на приватизацію завод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:48
Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна повторно виставив на приватизацію підприємство з переробки алмазів – АТ "Вінницький завод "Кристал".
Дивися повний текст Фонд держмайна повторно виставив на приватизацію завод із переробки алмазів у діаманти
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:48
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Чет 07 жов, 2021 07:58
cohan