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Україна пропонує Європі
створити на базі власних ПСГ...

Україна пропонує Європі створити на базі власних ПСГ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:42

Україна пропонує Європі створити на базі власних ПСГ...

Пропонуємо до обговорення:
Україна пропонує європейським партнерам створити спільний міжнародний газовий фонд на базі власних сховищ газу (ПСГ).

Дивися повний текст Україна пропонує Європі створити на базі власних ПСГ міжнародний газовий фонд – глава Міненерго.
R2
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Чудова ідея
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:41

Еще общий международный финансовый фонд можно открыть, в котором нужно сформировать финансовый запас, а участники фонда будут иметь доступ к финансовому запасу во время кризисов...
Цитрин
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  Rainbow написав:Чудова ідея


Без участия поставщика газа любые подобные инициативы так и останутся на бумаге.
antikkristall
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