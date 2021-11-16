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Кабмін виділив зі спецфонду
держбюджету 100 млн гривень...

Кабмін виділив зі спецфонду держбюджету 100 млн гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:20

Кабмін виділив зі спецфонду держбюджету 100 млн гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України перерозподілив видатки спеціального фонду державного бюджету, призначені Міністерству інфраструктури. На Обухівську трасу виділили 100 млн гривен.

Дивися повний текст Кабмін виділив зі спецфонду держбюджету 100 млн гривень на трасу до Конча-Заспи.
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Вызывающе циничное решение.
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