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АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:45
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України вивчає обставини та дії учасників аукціону, на якому було продано АТ Перший київський машинобудівний завод (Більшовик).
Дивися повний текст АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик у Києві
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