На monobank поскаржилася його обурена клієнтка, у якої шахраї зняли з картки всі гроші.
Дивися повний текст У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:40
У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження.
Додано: Чет 18 лис, 2021 13:56
Шо вона меле, які підтвердження 300 грн в магазині?
За ніч у кого завгодно можна списати гроші, якщо ти засвітив данні карти, або паролі.
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:03
Я как-то потерял карту альфабанка, заметил что снимают деньги с нее, сообщил банку об этом... мне сказали что карта аннулирована... А у меня даже после этого через час ещё снимали деньги, на что банк сказал что карта аннулируется в течении суток.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:13
Аліекспрес дійсно ніколи не вимагає підтвердження. Це досить дивно, бо практично всі інші магазини вимагають смс від банку на будь-яку суму. Думаю, це через довгі терміни доставки. Що б шахраї там не купили, пройде 2-3 тижні, поки вони отримають товар, а за цей час тримач картки встигне поскаржитися і доставку заблокують. Тоді це дійсно вибір Аліескпрес: менше дратувати покупців, натомість самим розбиратися з шахрайствами
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:57
Когда человек дает карту кассиру в супермаркете это он передает данные третьим людям? Человек с хорошей памятью может запомнить все данные. Или незаметно сфоткать/снять видео.
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:03
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