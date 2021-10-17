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У клієнтки monobank за ніч
зникли всі заощадження

У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:40

У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

Пропонуємо до обговорення:
На monobank поскаржилася його обурена клієнтка, у якої шахраї зняли з картки всі гроші.

Дивися повний текст У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:40

Беда. Банк должен возместить клиентке сумму незаконных транзакций.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:56

Шо вона меле, які підтвердження 300 грн в магазині?
За ніч у кого завгодно можна списати гроші, якщо ти засвітив данні карти, або паролі.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:03

Я как-то потерял карту альфабанка, заметил что снимают деньги с нее, сообщил банку об этом... мне сказали что карта аннулирована... А у меня даже после этого через час ещё снимали деньги, на что банк сказал что карта аннулируется в течении суток.
lesiuk_alexey
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:13

Аліекспрес дійсно ніколи не вимагає підтвердження. Це досить дивно, бо практично всі інші магазини вимагають смс від банку на будь-яку суму. Думаю, це через довгі терміни доставки. Що б шахраї там не купили, пройде 2-3 тижні, поки вони отримають товар, а за цей час тримач картки встигне поскаржитися і доставку заблокують. Тоді це дійсно вибір Аліескпрес: менше дратувати покупців, натомість самим розбиратися з шахрайствами
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:57

Когда человек дает карту кассиру в супермаркете это он передает данные третьим людям? Человек с хорошей памятью может запомнить все данные. Или незаметно сфоткать/снять видео.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:03

  espanol написав:Аліекспрес дійсно ніколи не вимагає підтвердження. Це досить дивно, бо практично всі інші магазини вимагають смс від банку на будь-яку суму.

Aliexpress не підтримує "3D Secure", тому смс із кодом приходити не буде. Такі магазини - рай для шахраїв.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:33

купіть чорний маркер і замалюйте свв код на карті.
illya2091
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:52

завжди приходило підтвердження з Алі, але останнім часом одразу. Тіко не пам"ятаю, чи я сам щось спростив, чи вони...
illya2091
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:07

Re: У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

Моно має функцію динамічного СVV, тому, навіть якщо картка фізично попаде в руки шахрая, сплата в Інтернеті не пройде, бо код на картці не збігається. Це робить картку з таким функціоналом досить сильно захищеною від раптового викрадення даних карти. Картки із фіксованим CVV зовсім не захищені від викрадення даних. З іншого боку, в Інтернеті повно сервісів/сайтів, які зберігають токен (цифровий "відбиток"), згенерований при реєстрації картки при покупці товару або послуги, а частині людей незручно кожного разу проходити реєстрацію, і цей функціонал не використовується. Взагалі, корисно інколи цікавитись, які сайти зберегли ваш токен, та видаляти його за потреби, але ця інформація доступна тільки в просунутих онлайн-банках, яких буквально одиниці. У решти таке запитання викликає повний ступор служби підтримки, адже цей функціонал недоступний в додатках майже всіх банків.
Vladdy
 
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  #12>
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