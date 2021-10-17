У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

тоже максимально удивляет и беспокоит полная бездеятельность банка (-ов) в таких ситуациях с множеством подозрительных транзакций.
в то же время если 2-3 транзакции в обычном супермаркете проходят без пинкода, то потом начинает запрашивать
у знакомой так увели несколько тысяч грн(благо больше на тот момент на карте не было), более того списания происходили днем, она это всё видела и в "прямом эфире" блокировала карту и общалась со службой поддержки, но деньги продолжали просто утекать.
Заявления в полицию и кибер-полицию оформлены и всё такое - денег так и не вернули, уже больше полугода прошло
так шо - больше наивности и больше доверия службам поддержки, которые в современном мире всё больше начинают выполнять функцию "мягко послать человека нах"
Служба поддержки отреагировала на жалобу и заверила, что банк делает все для защиты интересов клиента.