У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

Додано: Чет 18 лис, 2021 17:20

тоже максимально удивляет и беспокоит полная бездеятельность банка (-ов) в таких ситуациях с множеством подозрительных транзакций.в то же время если 2-3 транзакции в обычном супермаркете проходят без пинкода, то потом начинает запрашиватьу знакомой так увели несколько тысяч грн(благо больше на тот момент на карте не было), более того списания происходили днем, она это всё видела и в "прямом эфире" блокировала карту и общалась со службой поддержки, но деньги продолжали просто утекать.Заявления в полицию и кибер-полицию оформлены и всё такое - денег так и не вернули, уже больше полугода прошлотак шо - больше наивности и больше доверия службам поддержки, которые в современном мире всё больше начинают выполнять функцию "мягко послать человека нах"