У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

А теперь включаем логическое мышление.
Всё классно, приведённые примеры - мелочь с происходящим.
А кому и зачем необходима тотальная регистрация каждого в "Дії", я её, как открыл, так и присел - а ведь ещё существует поправка, на то, что 25% населения находятся в зоне недоступной для высокоскоростного интернета.
80% находятся за балансом нищеты, и для них это не приоритет.
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А открытый Email уже обязывают выдавать с паспортом.
- НЕ случайно ли такое количество "совпадений"?