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У клієнтки monobank за ніч
зникли всі заощадження

У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:12

  Vlad442 написав:Когда человек дает карту кассиру в супермаркете это он передает данные третьим людям? Человек с хорошей памятью может запомнить все данные. Или незаметно сфоткать/снять видео.

Над кассами уже есть видеофиксация. Я на своей карте три цифры CVV изолентой заклеил, а потом вообще затер.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 18 лис, 2021 22:20, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:19

  Bobua написав:Ідіотизм якийсь...

А ліміти?
А основна сума у "сейфі" (під %), а лише частинка -- готова до миттєвих витрат?
Невже у того моно нема таких елементанних функцій? Чи то, просто, у неї мозку нема? :(

У меня на Привате один раз прошла транзакция на 1000 грн при лимите в 2 грн. Даже звонка не было за запрос про оплату. После этого я затер CVV
p_a_l
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  p_a_l написав:
  Bobua написав:Ідіотизм якийсь...

А ліміти?
А основна сума у "сейфі" (під %), а лише частинка -- готова до миттєвих витрат?
Невже у того моно нема таких елементанних функцій? Чи то, просто, у неї мозку нема? :(

У меня на Привате один раз прошла транзакция на 1000 грн при лимите в 2 грн. Даже звонка не было за запрос про оплату. После этого я затер CVV


при правильном подхоже с вас можно списать деньги даже с 0 лимитом на расходы даже при заблокированной и закрытой карте. Почитайте что такое МОТО-платеж - он идет без авторизации - его списывают в клиринг ... так что все эти ваши оленьи методы защиты - это все фигня, если у вас захотят украсть профессионалы - тут вам ничего не поможет

https://rau.ua/ru/news/novyj-sposob-pryema-oplat/
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:58

Re: У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

illya2091 написав:купіть чорний маркер і замалюйте свв код на карті.
Або в встановіть динамічний
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:14

  Alex2007 написав:
  phantom_systems написав:Карту, на которой сбережения, нельзя "светить" ни в магазинах, ни на помойках типа Али. Для этого должны быть другие карты с минимально достаточным балансом.


а что делать с картами, на которых стоит кредитный лимит и своих 0.00 ?
Свои сбережения - то свои, а кредитные точно так же могут увести злоумышленники и точно так же как в этой истории ничего от банка не дождешься и потом ему отдавать свои. Всякие лимиты в настройках карты 100% гарантии тоже не дают.

Есть чисто дебетовые карты. Бывает, что кредитный лимит нельзя отключить, но его хотя бы можно минимизировать, скажем, до 1 тыс. грн. CVV поставить свой или динамический, который каждый час меняется, Моно это умеет. Да и вообще PayPass/PayWave в помощь, зачем давать кому-то свою карту в руки? Дебетовые виртуальные карты делаются за пару минут, самое оно для интернетных покупок.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:55

Kudrjavuy

это какой еще скан голоса? где записывают его оригинал?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:26

  Kudrjavuy написав:
  IMPRINTER написав:Kudrjavuy

это какой еще скан голоса? где записывают его оригинал?

С подтверждённого контакта по телефону.
По ряду стандартных вопросов, изложенной в Вашей истории.


т.е. если я щас позвоню с фин.номера своего брата, ответив на вопросы примата - мой голос уже будет считаться его? ну-ну )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:34

  IMPRINTER написав:так что все эти ваши оленьи методы защиты - это все фигня, если у вас захотят украсть профессионалы - тут вам ничего не поможет


100% гарантии нет. Но если карту использовать только для оплаты на известных сервисах, чтобы данные карты никому лишний раз не светить, то риск вроде не высокий
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:03

У "Монобанка" этой головной боли с подтверждениями и блокировками всегда было по-минимуму, по сравнению с другими банками (не путать с финмониторингом, это отдельно). Так что не особо и удивительно, что кто-то нашёл механизм, как воспользоваться. Плохо, конечно, но на другой чаше весов - например, Альфа-банк, где запросто можно попасть на блок карты за одиночную операцию на 100 гривен.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:31

Когда то украли карту моно в ночном поезде с какой то мелочью наличными деньгами, я её заблокировал в приложении и по приезду сразу же получил новую. Снять ничего не успели, но блокировка ночных транзакций не помешала бы. Пока что для хранения испольую виртуальную белую карту, а черную только для текущих оплат.
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