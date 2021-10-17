Над кассами уже есть видеофиксация. Я на своей карте три цифры CVV изолентой заклеил, а потом вообще затер.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:12
Над кассами уже есть видеофиксация. Я на своей карте три цифры CVV изолентой заклеил, а потом вообще затер.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 18 лис, 2021 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:19
У меня на Привате один раз прошла транзакция на 1000 грн при лимите в 2 грн. Даже звонка не было за запрос про оплату. После этого я затер CVV
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:33
при правильном подхоже с вас можно списать деньги даже с 0 лимитом на расходы даже при заблокированной и закрытой карте. Почитайте что такое МОТО-платеж - он идет без авторизации - его списывают в клиринг ... так что все эти ваши оленьи методы защиты - это все фигня, если у вас захотят украсть профессионалы - тут вам ничего не поможет
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:58
Re: У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
Або в встановіть динамічний
Додано: Чет 18 лис, 2021 23:14
Есть чисто дебетовые карты. Бывает, что кредитный лимит нельзя отключить, но его хотя бы можно минимизировать, скажем, до 1 тыс. грн. CVV поставить свой или динамический, который каждый час меняется, Моно это умеет. Да и вообще PayPass/PayWave в помощь, зачем давать кому-то свою карту в руки? Дебетовые виртуальные карты делаются за пару минут, самое оно для интернетных покупок.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:26
т.е. если я щас позвоню с фин.номера своего брата, ответив на вопросы примата - мой голос уже будет считаться его? ну-ну )
Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:34
100% гарантии нет. Но если карту использовать только для оплаты на известных сервисах, чтобы данные карты никому лишний раз не светить, то риск вроде не высокий
Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:03
У "Монобанка" этой головной боли с подтверждениями и блокировками всегда было по-минимуму, по сравнению с другими банками (не путать с финмониторингом, это отдельно). Так что не особо и удивительно, что кто-то нашёл механизм, как воспользоваться. Плохо, конечно, но на другой чаше весов - например, Альфа-банк, где запросто можно попасть на блок карты за одиночную операцию на 100 гривен.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:31
Когда то украли карту моно в ночном поезде с какой то мелочью наличными деньгами, я её заблокировал в приложении и по приезду сразу же получил новую. Снять ничего не успели, но блокировка ночных транзакций не помешала бы. Пока что для хранения испольую виртуальную белую карту, а черную только для текущих оплат.
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