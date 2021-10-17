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У клієнтки monobank за ніч
зникли всі заощадження

У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:45

  IMPRINTER написав:
  p_a_l написав:
  Bobua написав:Ідіотизм якийсь...

А ліміти?
А основна сума у "сейфі" (під %), а лише частинка -- готова до миттєвих витрат?
Невже у того моно нема таких елементанних функцій? Чи то, просто, у неї мозку нема? :(

У меня на Привате один раз прошла транзакция на 1000 грн при лимите в 2 грн. Даже звонка не было за запрос про оплату. После этого я затер CVV


при правильном подхоже с вас можно списать деньги даже с 0 лимитом на расходы даже при заблокированной и закрытой карте. Почитайте что такое МОТО-платеж - он идет без авторизации - его списывают в клиринг ... так что все эти ваши оленьи методы защиты - это все фигня, если у вас захотят украсть профессионалы - тут вам ничего не поможет

https://rau.ua/ru/news/novyj-sposob-pryema-oplat/


"
Чтобы обезопасить плательщиков от потенциальных рисков, существуют повышенные требования к безопасности, которым должны соответствовать предприниматели, которые хотят принимать MOTO платежи. У них должна быть хорошая финансовая история и отсутствие чарджбеков (оспариваний транзакций со стороны клиентов) за длительный период. А сама компания должна работать на рынке более трех лет. Таким образом, проводить платежные операции по банковской карте, в момент совершения которой держатель карты не присутствует лично, могут только надежные компании с хорошей репутацией и прозрачной платежной историей. Безопасность транзакции также гарантируют банк и международные платежные системы. Джерело: https://rau.ua/ru/news/novyj-sposob-pryema-oplat/
"

І деж тут проблема?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:53

Re: У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

  Bobua написав:деж тут проблема?
кто-то (левые ФОПчики) каждый месяц консервирует новые акки для хорошего удара через время.Разве новость?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:04

  IMPRINTER написав:
  Kudrjavuy написав:
  IMPRINTER написав:Kudrjavuy

это какой еще скан голоса? где записывают его оригинал?

С подтверждённого контакта по телефону.
По ряду стандартных вопросов, изложенной в Вашей истории.


т.е. если я щас позвоню с фин.номера своего брата, ответив на вопросы примата - мой голос уже будет считаться его? ну-ну )

Не поленитесь позвонить по номеру 3700.
И уточнить познанное.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:31

  Kudrjavuy написав:Не поленитесь позвонить по номеру 3700.


Чтобы записать биометрию голоса? :D
Цитрин
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