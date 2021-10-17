У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

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А ліміти? А основна сума у "сейфі" (під %), а лише частинка -- готова до миттєвих витрат? Невже у того моно нема таких елементанних функцій? Чи то, просто, у неї мозку нема?
У меня на Привате один раз прошла транзакция на 1000 грн при лимите в 2 грн. Даже звонка не было за запрос про оплату. После этого я затер CVV
при правильном подхоже с вас можно списать деньги даже с 0 лимитом на расходы даже при заблокированной и закрытой карте. Почитайте что такое МОТО-платеж - он идет без авторизации - его списывают в клиринг ... так что все эти ваши оленьи методы защиты - это все фигня, если у вас захотят украсть профессионалы - тут вам ничего не поможет
" Чтобы обезопасить плательщиков от потенциальных рисков, существуют повышенные требования к безопасности, которым должны соответствовать предприниматели, которые хотят принимать MOTO платежи. У них должна быть хорошая финансовая история и отсутствие чарджбеков (оспариваний транзакций со стороны клиентов) за длительный период. А сама компания должна работать на рынке более трех лет. Таким образом, проводить платежные операции по банковской карте, в момент совершения которой держатель карты не присутствует лично, могут только надежные компании с хорошей репутацией и прозрачной платежной историей. Безопасность транзакции также гарантируют банк и международные платежные системы. Джерело: https://rau.ua/ru/news/novyj-sposob-pryema-oplat/ "