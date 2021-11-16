RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев пояснив, чому «тисячею
за вакцинацію» не можна...

Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:11

Та. Пора вже сходити в оперу, філармонію... :) Пару років не був.
Але чомусь мучать невиразні підозри, що народ піде на 95квартал... І навіть доплатить...
Bobua
 
Повідомлень: 757
З нами з: 24.08.10
Подякував: 83 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:51

  Bobua написав:Та. Пора вже сходити в оперу, філармонію... :) Пару років не був.
Але чомусь мучать невиразні підозри, що народ піде на 95квартал... І навіть доплатить...

Просто народ не догоняет, что он участник шоу.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10932
З нами з: 03.11.08
Подякував: 846 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:00

Задача этой тысячи -поднять пострадавший бизнес за счет бюджета . Вакцинация как-бы и не при чем. Зато сколько популизма. Особенно интересна эта тысяча пенсионеру с пенсией 1860 грн. в месяц. Вот уже фитнесом займется. Теперь не копать лопатой будет, а в фитнесцентр пойдет. На автобус, то денег нет в райцентр ехать. Можно, правда полететь на самолете в другой город, но до аэропорта ещё надо дойти. Так посмеяться над людьми ещё надо уметь.
shokodko2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 05.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:27

Теперь проигрываем возможную ситуацию, что стала бы с "иными кормчими".
1. При Кравчуке давали бы на томик Ленина.(хатынку в Канаде)
2. При Кучме на камень из Лондонской мостовой.(Ваучер)
3. При Ющенко на стаканчик мёда.
4. При Януковиче на бутылку водки.
5. При Порошенко на печеньки от Рошен.
.

Вопрос - за чем "это называть деньгами"?
Дабы лохи ринули в пункты вакцинации - "развели лохов".
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8963
З нами з: 20.09.12
Подякував: 726 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 05:13

Вакцинируют бедных. Учителя из той же категории.
igor_projectmanager
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 07.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду 1, 2
R2 » Сер 17 лис, 2021 11:09
10 1089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 09:53
Rainbow
В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію 1, 2, 3
R2 » Вів 16 лис, 2021 10:17
28 2552
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 22:05
Ромасик
НБУ пояснив рекордні обсяги купівлі валюти та причини...
R2 » Вів 16 лис, 2021 13:21
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 13:28
Angelo77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.