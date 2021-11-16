Згідно з постановою Кабміну, на автомобільних номерних знаках відтепер дозволені лише букви.
Дивися повний текст В Україні заборонили цифри на індивідуальних номерних знаках для автомобілів.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:13
В Україні заборонили цифри на індивідуальних номерних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні заборонили цифри на індивідуальних номерних знаках для автомобілів.
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:13
Ось це справжня реформа, її всі чекали 30 років.
Ідіотізм, чим ім цифри заважали?(((
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