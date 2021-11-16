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В Україні заборонили цифри
на індивідуальних номерних...

В Україні заборонили цифри на індивідуальних номерних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:13

В Україні заборонили цифри на індивідуальних номерних...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з постановою Кабміну, на автомобільних номерних знаках відтепер дозволені лише букви.

Дивися повний текст В Україні заборонили цифри на індивідуальних номерних знаках для автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:13

Ось це справжня реформа, її всі чекали 30 років.
Ідіотізм, чим ім цифри заважали?(((
somilitark
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Модератори: Ірина_, Модератор

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