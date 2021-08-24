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Конкурс від Finance.ua: розкажіть
свою унікальну історію...

Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:15

Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:15

У дитинстві сім разів їздив в одной і той же дитячій табір протягом семи років. В останній раз був там коли мені було 15. З попередніх років у мене залишилась хустка, яку носили вожаті. І мені на думку спала ідея виокристати її для створення невеличкогї самозайнятості. Я збирав "замовлення" від інших в отряді, як правило, щось заборонене накшталт контрацептивів, та ввечері, поки всі були на дискотеці потайки вилазим через паркан за територію, йшов до найближчого магазину, надягав хустинку, і купував за списоком необхідне. Звісно ж, за таку роботу брав свою "комісію", тож повернувся додому я з майже тисячею гривень, при тому що коли їхав - мав з собою лише двісті. Цю тисячу потім з гордістю віддав батькам, "на ремонт житла".
d_krankovskyi
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