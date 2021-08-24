Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...

Додано: Суб 20 лис, 2021 14:43

Доброго всім дня!Перший заробіток я отримав у віці 6 років. Всі діти тоді збирали вкладиші з жувальних гумок «Турбо», «Тіпітоп», «Бомбібом» та інші. Вкладиші в голодній на той момент га все «закордонне» і інше були місцевою дитячою валютою. Підлягали обміну на все – іграшки, самі жувачки без гумок та інше. Я ж вкладиші «обмінював», як я казав, а вірніше продавав за кишенькові гроші, які дітям давали батьки.Мені вдалося заробити чимало, як для дитини такого віку, так як я міг і знав де дістати (обміняти) вкладиші , які рідко попадалися. Чому не пригадую точну суму, по мій бізнес тривав не довго і гроші я потратити не встиг (трішки на морозиво і нові жувачки), бо прийшли батьки до мене додому і розповіли батькам.Тато, замість того щоб підтримати в мені підприємницьку жилку, всипв мені ременем по перше число. Гроші, відповідно, були експроприйовані і віддані «страждущим і обманутим», при чому вкладиші мені не були повернуті. Несправедливо.Так я за перші зароблені гроші отримав - ремене по, вибачте, попіАле підприємницьку діяльність у сфері послуг веду і досі, хоча і не в цьому напрямку