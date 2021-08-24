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Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:15
Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію та вигравайте приз.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:15
У дитинстві сім разів їздив в одной і той же дитячій табір протягом семи років. В останній раз був там коли мені було 15. З попередніх років у мене залишилась хустка, яку носили вожаті. І мені на думку спала ідея виокристати її для створення невеличкогї самозайнятості. Я збирав "замовлення" від інших в отряді, як правило, щось заборонене накшталт контрацептивів, та ввечері, поки всі були на дискотеці потайки вилазим через паркан за територію, йшов до найближчого магазину, надягав хустинку, і купував за списоком необхідне. Звісно ж, за таку роботу брав свою "комісію", тож повернувся додому я з майже тисячею гривень, при тому що коли їхав - мав з собою лише двісті. Цю тисячу потім з гордістю віддав батькам, "на ремонт житла".
Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:20
Заробити гроші у ранньому віці це ще не найскладніше завдання інша справа заробити їх у критичній ситуації наприклад такі як в'язниця. Коли я потрапив до в'язниці мені було 23 роки відбулось це у місті Астрахань, а я сам з Чернігова і жодних знайомих в мене там не було. Я почав думати як там заробити грошей. Проаналізувавши рівень життя і потреби людей котрі там перебувають я знайшов варіант. Я знайшов людину котра мала вихід на контрабандні цигарки по 50 російських рублів за пачку, через нього я вийшов на того постачальника і почав замовляти в нього невеликими партіями цигарки в колонію і продавати їх там вже по 100 російських рублів за пачку таким чином збільшуючи свій дохід і в подальшому збільшуючи кількість поставок. Згодом я додав до свого асортименту халву та бісквітні рулети.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:01
Нагадування про свій перший заробіток я можу бачити майже щодня:)
Але не буду інтригувати, а почну спочатку. Колись, ще за часів студентських років, мої знайомі займались тим, що привозили в Україну смачне польське морозиво та продавали його на головній вулиці України — Хрещатику. Тоді їм терміново потрібен був продавець, поки не знайшли постійну людину на це місце - ось так я опинилась на Хрещатику, продаючи морозиву у спеку.
Вражень було маса — все проходило весело і легко. Товар розходився, як гарячі пиріжки:)) За кілька днів праці вийшло розпродати товар та заробити грошей. Перший заробіток вирішила витратити на щось таке, що збережеться надовго. То ж зайшла в найближчий ювелірний магазин у купила невеличкі золоті сережки.
...Ці часи давно пройшли, я маю улюблену роботу, яка не пов'язана з торгівлею;) але сережки з першого заробітку можу бачити майже не щодня на вушках своєї доньки, що іноді їх носить.
Ось так ця річ нагадує мені про перший заробіток (зі смаком солодкого морозива у спекотну погоду в центрі Києва на Хрещатику;)).
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:38
Моя перша робота була у 8-му класі (14 років). Я працювала з близьким родичем – збирали дверні ручки на автомобілі Таврія та Славута. Мені довелося вчитися працювати зі станком – обтачувати деталі, молотком та іншими недитячими і тим паче нежіночими інструментами. Вставала я о 5 ранку, а додому поверталася о 5-6 вечора. Працювала на канікулах (2 тижні) і заробила 140 гривень. Не пам’ятаю чи багато це тоді було, але на ці гроші я купила собі рюкзачок, топ і гарні сережки (біжутерію). Я пишалася собою і своєю силою волі, адже це було вкрай важко для мене у всіх сенсах. А той рюкзачок у мене й досі є (а минуло вже 15 років) – це моя згадка про важку працю і перші зароблені гроші.
Додано: Суб 20 лис, 2021 14:43
Мій перший заробіток
Доброго всім дня!
Перший заробіток я отримав у віці 6 років. Всі діти тоді збирали вкладиші з жувальних гумок «Турбо», «Тіпітоп», «Бомбібом» та інші. Вкладиші в голодній на той момент га все «закордонне» і інше були місцевою дитячою валютою. Підлягали обміну на все – іграшки, самі жувачки без гумок та інше. Я ж вкладиші «обмінював», як я казав, а вірніше продавав за кишенькові гроші, які дітям давали батьки.
Мені вдалося заробити чимало, як для дитини такого віку, так як я міг і знав де дістати (обміняти) вкладиші , які рідко попадалися. Чому не пригадую точну суму, по мій бізнес тривав не довго і гроші я потратити не встиг (трішки на морозиво і нові жувачки), бо прийшли батьки до мене додому і розповіли батькам.
Тато, замість того щоб підтримати в мені підприємницьку жилку, всипв мені ременем по перше число. Гроші, відповідно, були експроприйовані і віддані «страждущим і обманутим», при чому вкладиші мені не були повернуті. Несправедливо.
Так я за перші зароблені гроші отримав - ремене по, вибачте, попі
Але підприємницьку діяльність у сфері послуг веду і досі, хоча і не в цьому напрямку
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