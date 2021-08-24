Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:26

Первый опыт в продажах, который мне запомнился, был в 14 лет. Я с другом захотели подзаработать средств. Мы купили бутылочное пиво и решили продать его на привокзальном рынке. Стали возле уличных прилавков, достали товар, продали бутылочку и тут - милиция. Забрали нас в отделение, мы просились: " Дяденька, отпустите нас, мы больше не будем 😁!" Нас пожурили, погрозил пальчиком, забрали пару бутылок пива и дали дельный совет, что продавать лучше на пероне, пассажирам проходящих поездов. Там милиция типа не видит и наценка больше. В конечном итоге мы были в прибыли, но желания продавать пиво на вокзале больше не было😁! Это было наверное в 1989 году. Перестройка, начало рыночных отношений. Интересное и трудное время!
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 08:29

До 24 лет сидел на шее у родителей, закончил университет, начал свое дело в Интернете,
все сразу получилось, сейчас хорошо зарабатываю, вкусное ем и сладко сплю!
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