Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...

Додано: Нед 21 лис, 2021 17:26
Первый опыт в продажах, который мне запомнился, был в 14 лет. Я с другом захотели подзаработать средств. Мы купили бутылочное пиво и решили продать его на привокзальном рынке. Стали возле уличных прилавков, достали товар, продали бутылочку и тут - милиция. Забрали нас в отделение, мы просились: " Дяденька, отпустите нас, мы больше не будем 😁!" Нас пожурили, погрозил пальчиком, забрали пару бутылок пива и дали дельный совет, что продавать лучше на пероне, пассажирам проходящих поездов. Там милиция типа не видит и наценка больше. В конечном итоге мы были в прибыли, но желания продавать пиво на вокзале больше не было😁! Это было наверное в 1989 году. Перестройка, начало рыночных отношений. Интересное и трудное время!