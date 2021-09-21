Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...

Додано: Пон 13 гру, 2021 16:49

Бачу, претендентів багато на головний приз. Навіть, з самим першим повідомленням (яка тяга, до виграшу у всіх з’явилися)!Батьки жили бідно, завершувалася ера СССР. Років з 5-6 я вже знав напам’ять конкьюктуру всієї склотари кінця Радянського Союзу. Молочна, винна, Дюшесна, горілчана – всі злачні місця, гендель мани, забігайлівки не могли скритися від пильного ока хлопця простого районного містечка українського краю. Промисел прозвітав влітку, з ранку до ночі – день довгий, часу вдосталь. Перші свої заробітки не пам’ятаю, але всі гроші були батькам, а я навіть не отримував ні копійки (таке виховання + бідність). Самий найбільший «заробіток» пам’ятаю, як зараз : злачне місце, п’яний дядько отримав, мабуть, зарплатню і скупився… додому. А саме, 13 бутилок портвейну, палка ковбаси і банка консерви «Турист». Але не розрахував сили, перебрав, і заснув біля водонапірної башні, а рядом, в кущі, хтось затягнув цей весь трофей. Я знайшовши «клад», насилу перетягнув в невеличкий приямок, і хутчіш до батька, за допомогою. Яка ж смакота була палка ковбаси і відкрита на Новий Рік консерва «Турист». P.S. Зараз, каюсь, і розумію печаль всього поступку. Наразі би і віддав ящик Фінландії, але тітка ГОЛОД+БІДНІСТЬ на той час, робила свою справу(((.Моя пронирливість підігнала наступний кейс: через мій районний центр проходив потяг Луганськ-Львів, котрий зупинявся на 15 хвилин. У магазині КООПспоживспілка продавалися соняшникове насіння на кілограми. Мати жарила, а я під потягом крутив паперові куль очки і з відерця продав всім пасажирам, на стаканчик (прошу вибачення у провідниць, за знатний мусор у вагонах). За літо семирічний хлопчик на Орльонку став … оптовим покупцем соняшникового насіння, котре куплялося мішками. Профіт досягав до 100%. Особливо пам’ятаю здивовані очі рядових покупців радянського «овощного»… В ті юні роки, з’явився перший мій записник, котрий десь до сих пір береже мій батько (можу його спитати і надати як речовий доказ).Наступний крок розвитку був розширення асортименту – жарені пиріжки, пиво і навіть горілчані вироби (так, був такий грішок). Зараз згадую з посмішкою, але Тітка Бідність гнала восьми-девятирічного хлопця жваво. Памятаю, як сильно на дитячу психіку вплинуло попадання восьмирічного хлопця з пивом… у транспортну залізничну міліцейську каталажку. Конфіскація всього «товару» + сильна психологічна травма, котрої хватило на три дні невиходу на працю).В денну пору, коли було вікно в зупинках поїздів, я купивши в одному магазині цигарки, продавав поштучно-попачково, на вокзалі. Памятаю, як хазяїн магазину, зустрівши мого батька, питав: «Ти скільки цигарок куриш в день? Бо син купляє упаковками (самий оптовий покупець) і продавчині не вірять йому що це для тебе»… А батько жодного дня в житті не курив.Осінню наступала шкільна зимня пора, але й там була «підзаробітна» діяльність. Жуйки «Турбо», «Love Is» придбанні за 30 км (на дорогу витрачалося до 2 годин, після навчання у школі), йшли на ура однокласникам з маржою 70-80%.Середні і старші класи пройшли досить рівно і спокійно. Після школи, сімнадцятирічний хлопець пропрацював 3 місяці підсобником на будівництві. Кожен день з 7-00 до 20-00, плекаючи надію заробити копійчину за літо. Але не судилося, прораб з старшими вуйками з Закарпаття, гроші забрали, а ми підсобники – не отримали ні копійки (стандартна практика того часу). Така шарова праця, але гарний урок від долі, на все подальше життя.На першому курсі технікуму (після пар), в 17 років, продавав старе –добре пиво на прогоні Київ-Фастів на початку нульових. Перші зароблені 50 доларів (котрі не віддавалися вже батькам) пішли на придбання свого першого комп'ютера.Хто осилив багато букв – дуже дякую, можливо ніколи б не було такого кейсу, якби не Тітка Бідність, котра просила плюсанути тому юному бізнесмену