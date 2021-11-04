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Укрпошта обрала підрядника для
будівництва сортувального...

Укрпошта обрала підрядника для будівництва сортувального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:57

Укрпошта обрала підрядника для будівництва сортувального...

Пропонуємо до обговорення:
19 листопада державна Укрпошта уклала з компанією Гранд Імпекс угоду про будівництво автоматизованого сортувального комплексу у Дніпрі.

Дивися повний текст Укрпошта обрала підрядника для будівництва сортувального комплексу у Дніпрі майже за $50 млн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:39

це чудово, якщо б тільки можна було продертися у відділення забрати посилку.... третій день не можу через натовпи всередині та ззовні... чи припиниться колись банківська діяльність Укрпошти? навряд...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:54

Почтальону в селе пол ставки и кучу товаров на реализацию по ценам в два раза рыночным плачут что денег нет а здесь и банк купила и Хабы возводить и зарплата у руководства как в Натогазе,у этой конторы есть какой то финансовый аудит вообще?
livs375
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