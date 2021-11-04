19 листопада державна Укрпошта уклала з компанією Гранд Імпекс угоду про будівництво автоматизованого сортувального комплексу у Дніпрі.
Дивися повний текст Укрпошта обрала підрядника для будівництва сортувального комплексу у Дніпрі майже за $50 млн.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:57
Укрпошта обрала підрядника для будівництва сортувального...
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Дивися повний текст Укрпошта обрала підрядника для будівництва сортувального комплексу у Дніпрі майже за $50 млн.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:39
це чудово, якщо б тільки можна було продертися у відділення забрати посилку.... третій день не можу через натовпи всередині та ззовні... чи припиниться колись банківська діяльність Укрпошти? навряд...
Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:54
Почтальону в селе пол ставки и кучу товаров на реализацию по ценам в два раза рыночным плачут что денег нет а здесь и банк купила и Хабы возводить и зарплата у руководства как в Натогазе,у этой конторы есть какой то финансовый аудит вообще?
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