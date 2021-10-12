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Дефолт Evergrande
дуже ймовірний — S&P

Дефолт Evergrande дуже ймовірний — S&P
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:32

Дефолт Evergrande дуже ймовірний — S&P

Пропонуємо до обговорення:
Evergrande була другим за величиною девелопером Китаю у продажах торік.

Дивися повний текст Дефолт Evergrande дуже ймовірний — S&P.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:32

Шо 2008г маячит?
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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