Evergrande була другим за величиною девелопером Китаю у продажах торік.
Дивися повний текст Дефолт Evergrande дуже ймовірний — S&P.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:32
Дефолт Evergrande дуже ймовірний — S&P
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Дивися повний текст Дефолт Evergrande дуже ймовірний — S&P.
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