RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запровадять спеціальні
номерні знаки для машин...

В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:27

В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин...

Пропонуємо до обговорення:
Національна поліція ініціювала зміни, які передбачають запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги.

Дивися повний текст В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин швидкої допомоги.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96285
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:27

А не проще и дешевле добавлять данные номера в базу, что бы программа правильно обрабатывала ?
Igorten
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що... 1, 2
R2 » П'ят 19 лис, 2021 11:35
11 1084
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 09:12
espanol
В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 16 лис, 2021 10:17
30 2829
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 14:34
Цитрин
В Україні 95% державних послуг планують перевести в...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 13:16
0 84
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 13:16
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.