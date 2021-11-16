Національна поліція ініціювала зміни, які передбачають запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги.
Дивися повний текст В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин швидкої допомоги.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 13:27
В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин швидкої допомоги.
Додано: Суб 20 лис, 2021 13:27
А не проще и дешевле добавлять данные номера в базу, что бы программа правильно обрабатывала ?
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