Національна поліція ініціювала зміни, які передбачають запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги.
Дивися повний текст В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин швидкої допомоги.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 13:27
В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин швидкої допомоги.
Додано: Суб 20 лис, 2021 13:27
А не проще и дешевле добавлять данные номера в базу, что бы программа правильно обрабатывала ?
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:14
Re: В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин
Тогда нечего пилить
Додано: Суб 20 лис, 2021 19:01
Re: В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин
Ні, тому що тоді доведеться перевіряти кожен раз чи є цей номер у "білому списку", причому робити це потрібно буде кожен раз при виявленні порушення. А коли в цьому списку буде кілька десятків тисяч номерів - це буде доволі довга процедура.
Додано: Суб 20 лис, 2021 21:24
Re: В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин
Додано: Нед 21 лис, 2021 08:43
А какая в этом плане разница будет отдельный список или специального вида номер?
Этот мелочи на самом деле. Веселуха в другом. Опередить машину СМП и сейчас не вопрос. Как пишут, проблема в определении была ли включена мигалка. Т.е. теперь водитель должен будет не только мигалку включать, но и номер заменять. При выключении наоборот.
Додано: Нед 21 лис, 2021 09:27
Re: В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин
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