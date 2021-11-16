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В Україні запровадять спеціальні
номерні знаки для машин...

В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:27

В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин...

Пропонуємо до обговорення:
Національна поліція ініціювала зміни, які передбачають запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги.

Дивися повний текст В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин швидкої допомоги.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:27

А не проще и дешевле добавлять данные номера в базу, что бы программа правильно обрабатывала ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:14

Re: В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин

Igorten написав:А не проще и дешевле добавлять данные номера в базу, что бы программа правильно обрабатывала ?
Тогда нечего пилить
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:01

Re: В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин

  Igorten написав:А не проще и дешевле добавлять данные номера в базу, что бы программа правильно обрабатывала ?


Ні, тому що тоді доведеться перевіряти кожен раз чи є цей номер у "білому списку", причому робити це потрібно буде кожен раз при виявленні порушення. А коли в цьому списку буде кілька десятків тисяч номерів - це буде доволі довга процедура.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:50

nighthawk5 інтел атом?
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:24

Re: В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин

  Igorten написав:А не проще и дешевле добавлять данные номера в базу, что бы программа правильно обрабатывала ?

а хто буде перевіряти що ці номера дійсно належать ШМД?
і треба буде контролювати ці списки - там будуть вносити всіх підряд за гроші.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:43

  equinox написав:а хто буде перевіряти що ці номера дійсно належать ШМД?
і треба буде контролювати ці списки - там будуть вносити всіх підряд за гроші.

А какая в этом плане разница будет отдельный список или специального вида номер?

Этот мелочи на самом деле. Веселуха в другом. Опередить машину СМП и сейчас не вопрос. Как пишут, проблема в определении была ли включена мигалка. Т.е. теперь водитель должен будет не только мигалку включать, но и номер заменять. При выключении наоборот.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:27

Re: В Україні запровадять спеціальні номерні знаки для машин

equinox написав:
  Igorten написав:А не проще и дешевле добавлять данные номера в базу, что бы программа правильно обрабатывала ?

а хто буде перевіряти що ці номера дійсно належать ШМД?
і треба буде контролювати ці списки - там будуть вносити всіх підряд за гроші.
А номера продавать за деньги не будут?
GALeon
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