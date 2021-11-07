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Найпопулярніші моделі і
бренди смартфонів серед...

Найпопулярніші моделі і бренди смартфонів серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:02

Найпопулярніші моделі і бренди смартфонів серед...

Пропонуємо до обговорення:
Виявилось, що більшість українців обирають смартфони на базі Android.

Дивися повний текст Найпопулярніші моделі і бренди смартфонів серед українців (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:02

"Данные этого исследования были получены благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber" и говорят, что "на 97% смартфонов в Украине установлено мобильное приложение Viber". Чего-то процент маловат :D
moveton
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