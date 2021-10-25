|
|
Лазебна роз’яснила механізм накопичувальних пенсій для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лис, 2021 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Вони зараз платять у солідарну систему та платитимуть у накопичувальну.
Дивися повний текст Лазебна роз’яснила механізм накопичувальних пенсій для фізичних осіб-підприємців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96292
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 21 лис, 2021 10:08
Информативность разъяснения просто жгёт.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1438
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:23
moveton написав:
Информативность разъяснения просто жгёт.
почему то вспомнилась сказка про буратино, монеты, закопать в поле...
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2145
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему