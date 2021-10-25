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Лазебна роз’яснила механізм
накопичувальних пенсій для...

Лазебна роз’яснила механізм накопичувальних пенсій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:08

Лазебна роз’яснила механізм накопичувальних пенсій для...

Пропонуємо до обговорення:
Вони зараз платять у солідарну систему та платитимуть у накопичувальну.

Дивися повний текст Лазебна роз’яснила механізм накопичувальних пенсій для фізичних осіб-підприємців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:08

Информативность разъяснения просто жгёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:23

  moveton написав:Информативность разъяснения просто жгёт.


почему то вспомнилась сказка про буратино, монеты, закопать в поле... :mrgreen:
Slon_Nosov
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