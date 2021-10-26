Муніципальна картка "Картка киянина " - це пластиковий носій, який одночасно є і платіжною системою, і зберігачем інформації.
Дивися повний текст Картка киянина: де отримати, що вона дає і як правильно користуватися.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:59
Картка киянина: де отримати, що вона дає і як правильно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Картка киянина: де отримати, що вона дає і як правильно користуватися.
Додано: Нед 21 лис, 2021 10:59
а еще обслуживание этой карты стоит 120 грн в год, раз уж начали за нее рассказывать.
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